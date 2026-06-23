Вода, тень и лёгкая еда: правила выживания в жару

В Тюмени установилась жара, как пережить эти дни более комфортно и безопаснос для здоровья, рассказала руководитель Центра здоровья городской поликлиники №3 Наталья Васильева.

В жаркие дни растёт риск обезвоживания, перегрева и ухудшения самочувствия, поэтому важно заранее изменить привычки:

В первую очередь под удар попадает сердечно-сосудистая система. Чтобы охладиться, организм расширяет периферические сосуды, из-за чего артериальное давление может резко падать, а затем компенсаторно подскакивать. Сердцу приходится биться чаще и с большей нагрузкой. При этом мы теряем влагу, кровь сгущается, что многократно повышает риск тромбозов, гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Не меньше страдает и нервная система: перегрев приводит к истощению нервных клеток, что проявляется раздражительностью, головными болями, бессонницей и хронической усталостью. Почки в условиях обезвоживания вынуждены работать в режиме жесткой экономии, концентрируя мочу, что создает идеальные условия для образования камней и развития воспалительных процессов.

Детям и пожилым людям в жару нужно быть особенно осторожными. У малышей система терморегуляции ещё не сформирована, поэтому они перегреваются и теряют жидкость быстрее взрослых. У пожилых жажда может быть снижена, а возрастные изменения сосудов и приём лекарств делают зной ещё опаснее.

Чтобы пережить жару без лишней нагрузки, соблюдайте несколько простых правил:

Пейте воду регулярно, небольшими глотками, не дожидаясь жажды.

Выбирайте воду комнатной температуры или слегка прохладную.

Не заменяйте воду сладкой газировкой, крепким кофе и алкоголем.

Переносите физическую активность на раннее утро или вечер.

В самые жаркие часы, с 11 до 16, оставайтесь в тени или в прохладном помещении.

Носите свободную одежду из натуральных тканей светлых оттенков.

Ешьте легче: больше овощей, фруктов и кисломолочных продуктов, меньше жирной и тяжёлой пищи.

Охлаждайтесь тёплым или контрастным душем, а не ледяной водой.

Если у человека появились сильная слабость, тошнота, головокружение, спутанность сознания или кожа стала горячей, а потоотделение прекратилось, это может быть тепловой удар. В таком случае нужно сразу перенести человека в прохладу, дать воды и вызвать скорую помощь.

Пресс-секретарь Городской поликлиники №3 Александра М