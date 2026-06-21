Тюменцам разъяснили, какие напитки лучше употреблять в жаркую погоду

Врач педиатр Константин Морозов объяснил, правда ли в жару нужно пить только горячие напитки.

Специалист подчеркнул, что в жару организм отдает тепло за счет излучения и испарения пота. В этом процессе, по словам доктора, температура напитков играет второстепенную роль. Гораздо важнее количество потребляемой жидкости.

— Чем жарче на улице — тем больше воды необходимо нашему организму. Если рассматривать вопрос с этой стороны, то холодных напитков мы можем выпить куда больше, чем горячих. К тому же кружку горячего чая мы растягиваем на более длительный срок, чем стакан воды со льдом, — отмечает Морозов.

Холодные напитки дарят человеку быстрое чувство облегчения. А вот мнение о том, что кипяток гораздо более эффективно помогает справиться со зноем, врач назвал ложным.

— Если человек на пляже выпьет только что заваренный чай, он, разумеется, пропотеет. Но из за влажности будет оставаться мокрым, а температура его тела будет повышена. В этом случае подогревать его чашкой кипятка бессмысленно. Лучше дать стакан воды со льдом. Другое дело, если человек, находящийся в пустыне, выпьет чашку горячего питья. В сухом климате пот испарится с кожи, а значит, организм отдаст лишнее тепло, — пояснил врач.

В заключение Константин Морозов порекомендовал в знойную погоду отдавать предпочтение прохладным напиткам. По его словам, лучше всего будет, если в жидкости будет сбалансированное количество электролитов и минимальное количество сахара, - сообщает Мегатюмень.