Эксперты рассказали, как цифровые устройства влияют на жизнь современных детей

Как вести себя, когда ребенок впадает в ярость из-за просьбы отложить планшет, и чем заменить виртуальный мир, чтобы он сам захотел жить "вне сети", - ответила медицинский психолог реабилитационного центра "Надежда" Инна Товмасян.

По словам специалиста, родителям стоит бить тревогу не тогда, когда ребенок много сидит в телефоне, а когда гаджет начинает вытеснять все остальные радости жизни.

"Если ребенок практически каждую свободную минуту проводит в интернете, если он не может оторваться от гаджета даже на время, а при просьбе это сделать реагирует раздражением – это повод задуматься, – предупреждает Инна Товмасян. – О зависимости также свидетельствует социальная изоляция: когда ребенок предпочитает экран играм со сверстниками и общению, а также есть проблемы со сном, усталость и трудности с концентрацией на учебе".

Психолог подчеркивает, что зависимость – это сигнал о глубоком внутреннем дискомфорте.

"Ребенок уходит в экран, потому что не чувствует поддержки, скучает по родителям или не умеет справляться с эмоциями. Задача родителя – не просто запретить, а услышать этот внутренний запрос", – акцентирует Инна Товмасян.

Экстренная помощь: что делать при истерике

Самая частая ошибка родителей – резко вырывать устройство из рук. Если истерика уже началась, психолог рекомендует действовать мягко, но последовательно.

Второй важный шаг – признание чувств ребенка. Это парадоксальным образом снижает накал страстей.

"Назовите эмоцию вслух: "Я вижу, тебе обидно, что игра прервалась, понимаю, это непросто". Когда родитель признает чувства ребенка, тот перестает защищаться и начинает успокаиваться", – объясняет Инна Товмасян.

В разгар истерики психолог советует просто быть рядом: обнять, если ребенок позволяет, или молча посидеть рядом. И обязательно предложить альтернативу, которая закроет ту же потребность.

"Спросите, что ребенку больше всего нравится в этом видео, и предложите перенести это в реальность – построить из конструктора или нарисовать. Предложение должно быть живым и эмоционально теплым", – добавляет специалист.

Профилактика: как договориться до скандала

Чтобы истерики не вошли в привычку, Инна Товмасян настаивает на введении четких семейных правил и рекомендует опираться на нормы ВОЗ.

"Важно установить время и условия, – говорит психолог. – Правила нужно записать и повесить на видное место, например, на холодильник. Ребенок должен четко знать: гаджеты только после выполнения обязанностей, но не за едой и не перед сном".

Отличным инструментом профилактики служит таймер. Эксперт рекомендует позволять ребенку самому выбирать время предупреждения ("напомни за 10 минут или за 5?"). Это возвращает ему чувство контроля над ситуацией.

Метод "замещения" и личный пример

Главный секрет отказа от зависимости – сделать реальную жизнь ярче, чем виртуальную. Однако альтернатива не должна звучать как приказ – иди рисуй!

"Предложите совместную игру, прогулку, приготовление ужина. Главное – будьте включенными в контакт, а не просто займите ребенка чем-то", – подчеркивает Инна Товмасян.

Крайне важно соблюдать рекомендованные ВОЗ нормы экранного времени: для детей от 3 до 5 лет – не более часа в день, от 6 до 17 лет – не более двух часов. Освободившееся время должно быть заполнено творчеством – рисованием, лепкой, музыкой, физической активностью и живым общением.

Однако самым действенным методом контроля, по мнению психолога, остается личный пример, - сообщает Мегатюмень.