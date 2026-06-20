Эксперты рассказали, почему вздуваются пауэрбанки и как выбрать безопасное устройство

Современные литий-ионные батареи капризны и при определенных условиях могут стать источником серьезной опасности. Основная причина инцидентов — внутренние повреждения или использование некачественных компонентов.

Понять, что ваше устройство вот-вот выйдет из-под контроля, можно по нескольким явным признакам. Самый очевидный из них — деформация корпуса.

"Литий-ионные батареи при повреждении или деградации могут набухать, что указывает на внутреннее газообразование. Если пауэрбанк сильно нагревается, а ощутимый жар не проходит — это повод немедленно прекратить использование. Любые изгибы, трещины или запах „горящей пластмассы“ являются очень тревожными сигналами", — предупреждает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Внезапные отключения гаджета или аномально долгая зарядка в сочетании с перегревом могут указывать на короткое замыкание внутри корпуса.

Если вы заметили, что аккумулятор вздулся или задымился, действовать нужно быстро, но аккуратно. Вскрывать или пытаться починить такую батарею категорически запрещено — это может спровоцировать мгновенное воспламенение.

"Если есть подозрение, что устройство неисправно, хранить его нужно в безопасном прохладном месте, подальше от горючих материалов. Лучше всего — в металлической или керамической посуде. Ни в коем случае не выбрасывайте неисправный пауэрбанк в обычный мусор! Литий-ионные батареи требуют специальной утилизации, их нужно сдавать в пункты приема электроники", — наставляет профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев.

Если же устройство новое и начало "капризничать", эксперт рекомендует не рисковать, а сразу обращаться по гарантии к продавцу — скорее всего, речь идет о производственном браке, - сообщает АиФ-Тюмень.