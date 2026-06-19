Отдых школьников Тюмени в летние каникулы обсудили в Тюменской гордуме

В этом году в пришкольных лагерях и оздоровительных центрах за лето отдохнут около 26,7 тысяч тюменских детей, поти 8 тысяч смогут получить первый трудовой опыт в "Отрядах мэра". Организацию детской оздоровительной кампании, в том числе качество досуга, питание и трудоустройство подростков, депутаты Тюменской городской думы обсудили на заседании постоянной комиссии по социальному развитию под председательством Елены Бойко.

По данным администрации города, летом 26 682 школьника Тюмени поведут в лагерях и загородных центрах (на 600 больше к 2025 году). В основном они отдыхают в лагерях древнего пребывания, причем не только при школах, но и учреждениях культуры и спорта. Работа лагерей продлится три смены, до 16 августа. Отдых детей организован с учетом всех требований безопасности, программы сформированы разнообразные - скучать детям на сменах точно не придется.

Комментируя рассмотрение вопроса, председатель комиссии Елена Бойко подчеркнула высокую социальную значимость летней кампании для детей. "Темы детского отдыха и безопасности для нас всегда были и остаются приоритетными, ведь дети — наше всё. Наблюдается положительная динамика: растет количество ребят в лагерях дневного пребывания, значит, детям предлагают действительно конкурентную программу досуга, которая интересна им самим, — отметила Елена Бойко. — Отдельно хочу сказать о партнерах "Трудового лета". Работодатели видят огромные плюсы в участии в этой программе: они не только на время закрывают вакансии, но и готовят будущие кадры, которые уже со школьной скамьи познакомятся со спецификой разных профессий".

Депутаты выразили уверенность, что совместная работа с администрацией города, педагогами и предпринимателями позволит сделать летние каникулы школьников не только безопасными, но и максимально полезными для их здоровья и всестороннего развития.