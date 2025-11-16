Тюменская область продолжает лидировать по динамике оптовой торговли

По данным Росстата, Тюменская область сохраняет лидерство в России по динамике оптовой торговли. В январе-сентябре прирост составил 45,6% по сравнению с прошлым годом.

На втором месте Калининградская область с приростом 37%, на третьем - Еврейская автономная область с показателем 30,3%. В лидерах также Карелия (29,7%), Карачаево-Черкессия (28,5%), Ингушетия (26,9%), Чукотский автономный округ (25,1%), Адыгея (22,6%).

В целом по России за девять месяцев зафиксировано небольшое снижение - на 3%. В Уральском федеральном округе отрицательная динамика в ХМАО-Югре, ЯНАО и Челябинской области. В Свердловской прирост составил 5,8%, в Курганской - 1%.

Тюменская область на третьем месте в УрФО по объему оптовой торговли, который за девять месяцев оценен в 1 трлн 184 млрд 273,6 млн рублей. Лидируют Свердловская и Челябинская области, - сообщает Вслух.ру.