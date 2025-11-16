Почему у ультрапастеризованного молока срок хранения больше

Ультрапастеризованное молоко имеет большой срок годности. Производители утверждают, что для его производства отбирают молоко самого лучшего качества.

"Всегда применяется дополнительное оборудование, которое проводит дополнительную очистку сырья. Розлив называется асептическим – он проходит в стерильных условиях. Сроки годности достигаются за счет санитарии, технологии и качества исходного сырого молока", - пояснила корреспонденту "Тюменской линии" директор по качеству филиал АО "Золотые луга" Молочный комбинат Ситниковский Алена Пинигина.

Она также рассказала, чем отличается стерилизованное молоко от пастеризованного. Сначала идет обработка сырья при температуре 86-90 градусов - это процесс пастеризации. Далее уже идет стерилизация при температуре 130 градусов, - сообщает Тюменская линия.

"В основном востребовано молоко жирностью 3,2 процента. Его отливаем в два формата – упаковка объемом один литр без крышечки и 0,95 литра с крышечкой. Первый востребован у покупателей магазинов, второй используют кофейни. Из ультрапастеризованного молока

получается более густая пенка", - уточнила директор по качеству.