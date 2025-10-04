Фестиваль "Чудо-юдо" соберет интеллектуалов в Тобольске

11 и 12 октября в Тобольске состоится фестиваль интеллектуальных игр "Чудо-юдо". Школьники и студенты Тюменской области сразятся за звание самой эрудированной команды. Зарегистрироваться можно в телеграм-канале "Интеллектуальные игры в Тобольске".

В состязании могут участвовать команды школьников и студентов Тюменской области от 14 до 23 лет. Работающая молодежь в возрасте до 35 лет также может присоединиться к внезачетному формату соревнований при наличии свободных мест.

Участники пройдут двухдневный очный турнир по пяти популярным интеллектуальным дисциплинам: "Что? Где? Когда?", "Мультиигры", "Командная Своя игра", "Эрудит-квартет" и "Брейн-ринг". Их ждут напряженные баталии, нестандартные вопросы и возможность продемонстрировать свою логику, эрудицию и умение работать в команде.

— Основная цель фестиваля — создать яркое и значимое событие, дать возможность молодым людям проявить себя, проверить свои знания и просто с пользой провести время в кругу единомышленников. Мы постарались собрать микс из самых зрелищных и популярных игр, чтобы каждый участник нашел для себя что-то интересное — рассказал Александр Кузнецов, руководитель проекта "Чудо-юдо".

Призеры турнира получат памятные медали. Победившая команда станет обладателем главного приза — кубка фестиваля.

Организаторы просят капитанов команд указывать актуальные контактные данные для дальнейшей связи. С подробным регламентом и положением о фестивале можно ознакомиться в телеграмм-канале "Интеллектуальные игры в Тобольске".

Команда фестиваля интеллектуальных игр "Чудо-юдо" — победитель конкурса молодежных инициатив "Моя идея", - сообщает Мегатюмень.

