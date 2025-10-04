Тюменцам рассказали, как преумножить свои сбережения

Простым и доступным инструментом остаются банковские вклады. По словам экономиста Петра Щербаченко, ставки по депозитам сейчас достигают 14–17% годовых, что делает их одним из лучших вариантов для консервативных вложений. Важно выбирать банки, участвующие в системе страхования вкладов, где суммы до 1,4 млн руб. защищены государством. Однако стоит учитывать, что банки постепенно снижают процентные ставки.

Кто готов к чуть более сложным инструментам, подойдут облигации федерального займа (ОФЗ). Они считаются надежным активом с умеренной доходностью. Недвижимость, хотя и защищает от инфляции, требует значительных вложений и не всегда ликвидна, что делает ее вариантом для долгосрочных инвестиций.

Акции — инструмент с повышенным риском, но потенциально более высокой доходностью. Инвестировать в них лучше на срок от 3–5 лет и только те средства, которые вы готовы частично потерять. Начинающим инвестором рекомендуется рассматривать акции компаний из индекса Мосбиржи для диверсификации рисков, - сообщает АиФ-Тюмень.

Экономист Петр Щербаченко комментирует: "Для большинства людей банковские вклады и ОФЗ — это базовые инструменты, которые позволяют сохранить средства с минимальным риском. Важно формировать финансовую подушку безопасности в размере 3–6 месячных расходов и держать ее в ликвидных активах".