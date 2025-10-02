Профессионализм, терпение и доброта - тюменцы рассказали, каким должен быть учитель в школе

В топ-3 качеств идеального педагога, по мнению жителей Тюмени, должны входить профессионализм (24% голосов), терпение (21%) и доброта (17%). По 15% опрошенных считают, что учителя должны любить детей и обладать стрессоустойчивостью. 9% говорят о том, что педагоги должны любить свою работу. Причем мужчинам в учителях важнее профессионализм, а женщинам — любовь к детям и профессии, ответственность, тактичность, честность и справедливое отношение к обучающимся.

Такие данные опросов приводит SuperJob, в опросе приняли участие представители экономически активного населения города.

Престижной профессию педагога считают 35% тюменцев. 44% придерживаются противоположной точки зрения, еще 21% затруднились с ответом: "Спасибо нашим бюджетникам-учителям, что продолжают заниматься этим неблагодарным делом"; "Достойная уважения профессия, но совсем не денежная!"

Мнение о престижности педагогического труда респонденты 45+ разделяют гораздо чаще, чем молодежь: 47% против 21% среди опрошенных до 35 лет. Среди обладателей высшего образования профессию учителя престижной считают 40%, среди имеющих среднее профессиональное образование — 32%.

Социальный статус учителя в обществе понизился за последнее десятилетие - такого мнения придерживаются 51%, лишь 15% полагают, что он повысился, а 22% считают, что он остался прежним.