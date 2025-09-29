Цифры и факты об "Утре-2025"

Форум уральской молодежи "Утро" завершился в Тюмени. он был 15-м по счету и самым рекордным по количеству желающих стать его участниками - претендовали 10 человек на место.
Новшества - уроки истории от губернаторов, локация в центре города и допуск на открытую площадку тех, кто не прошел отбор, и горожан.
В итоге: 5 дней, 500 участников основной программы и 1000 — городской, 6 тематических площадок, 65 лекций и мастер-классов, 72 культурных события и 14 обладателей грантов на сумму в 6,5 миллионов рублей.
На торжественную церемонию закрытия в Тюмень приехал полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога. Вместе с губернатором региона Александром Моором они осмотрели площадку форума и встретились с делегацией из ЛНР и ДНР.
В заключительный день форума были подведены итоги работы тематических площадок - их всего шесть, каждая была закреплена за регионом:
"Управленцы" (ХМАО — Югра) создали Банк знаний и сообщество для совместной работы, а также издали сборник с решенными кейсами.
"Наставники" (Курганская область) развили ключевые компетенции, получили доступ к Telegram-боту для обмена практиками и методическим материалам.
"Медиатехнологи" (ЯНАО) определили миссию по объединению людей, идей и технологий.
"Разработчики" (Свердловская область) отметили доступность IT-сферы и создали чек-лист по актуальным направлениям.
"Исследователи" (Челябинская область) провели опрос и сформировали профессиональные компетенции для работы в своей среде.
"Профессионалы будущего" (Тюменская область) поняли, как управлять временем и выстраивать баланс между учебной, профессиональной деятельностью и личной жизнью.
12 проектов и 6,5 миллионов рублей — это итоги грантового конкурса от Росмолодежи.
В следующем городу форум примет Курганская область.
