Пожилая мастерица рассказала, как превращает мусор в искусство

Анна Евстигнеевна Рябикова, известная в родном поселке как баба Аня, превратила свой участок в музей под открытым небом. Ее творчество объединяет местных жителей.
Все началось 11 лет назад с простой идеи – создать фигуру сотрудника ГИБДД для безопасности на дороге. "Раньше дорога была плохая, а машины гоняют – в окна летит пыль, песок. Кто-то из соседей бросал доску, чтобы притормаживали. Придумала гаишника. Только разгонятся – хлоп – а тут он! Со страху притормаживают. Сейчас-то уже все привыкли", – рассказывает баба Аня.
Сегодня на участке бабы Ани можно увидеть танк, сделанный из пластиковых труб и железной бочки, сказочных персонажей и фигуры военнослужащих разных эпох.
Особое место на участке занимают композиции, посвященные Году защитника Отечества. Баба Аня создала целую шеренгу военных разных родов войск – от буденовца до современного спецназовца.
Мастерица использует в работе отслужившие свой век вещи, давая им новую жизнь. Местные жители активно поддерживают ее увлечение, принося старый реквизит. Среди популярных композиций – Емеля на печи из деревянных поддонов, семья с коляской и самокатом, а также знаменитая Баба Яга в своем домике на курьих ножках.
"Они все для меня любимые, уже как семья. Летом участок украшают, зимой в подпол спускаю", – делится Анна Евстигнеевна.
На участок бабы Ани приходят фотографироваться гости поселка, а дети с удовольствием играют среди необычных фигур. Мастерица с радостью встречает посетителей и делится секретами своего творчества, - сообщает Тюменская область сегодня.
