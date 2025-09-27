Пожилая мастерица рассказала, как превращает мусор в искусство

Анна Евстигнеевна Рябикова, известная в родном поселке как баба Аня, превратила свой участок в музей под открытым небом. Ее творчество объединяет местных жителей.

Все началось 11 лет назад с простой идеи – создать фигуру сотрудника ГИБДД для безопасности на дороге. "Раньше дорога была плохая, а машины гоняют – в окна летит пыль, песок. Кто-то из соседей бросал доску, чтобы притормаживали. Придумала гаишника. Только разгонятся – хлоп – а тут он! Со страху притормаживают. Сейчас-то уже все привыкли", – рассказывает баба Аня.

Сегодня на участке бабы Ани можно увидеть танк, сделанный из пластиковых труб и железной бочки, сказочных персонажей и фигуры военнослужащих разных эпох.

Особое место на участке занимают композиции, посвященные Году защитника Отечества. Баба Аня создала целую шеренгу военных разных родов войск – от буденовца до современного спецназовца.



Мастерица использует в работе отслужившие свой век вещи, давая им новую жизнь. Местные жители активно поддерживают ее увлечение, принося старый реквизит. Среди популярных композиций – Емеля на печи из деревянных поддонов, семья с коляской и самокатом, а также знаменитая Баба Яга в своем домике на курьих ножках.

"Они все для меня любимые, уже как семья. Летом участок украшают, зимой в подпол спускаю", – делится Анна Евстигнеевна.

На участок бабы Ани приходят фотографироваться гости поселка, а дети с удовольствием играют среди необычных фигур. Мастерица с радостью встречает посетителей и делится секретами своего творчества, - сообщает Тюменская область сегодня.