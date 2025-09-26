Это креативно! - замполпреда на Урале оценил организацию форума "Утро" в Тюмени

Заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Борис Кириллов работает в пятницу в Тюмени, на форуме "Утро" он ознакомился с организацией тематических площадок, пообщался с его участниками и гидами на выставке о вкладе уральских регионов в Победу.

На вопрос журналистов о впечатлении и эмоциях, Кириллов ответил:

Очень эмоционально такое приподнятое мне настроение. У нас, как вы знаете, форумы проходят в разных регионах Уральского федерального округа. Но я могу сказать, что когда была избрана площадкой Тюмень, мы не сомневались, что это будет креативно, это будет свежо, это будет очень интересно, это будет в соответствии с требованиями нашего времени. И даже вот эта выставка, которую мы сейчас с вами посмотрели, она просто свидетельствует об этом. Я надеюсь, что участникам форума будет очень интересно.

По словам Кириллова, все здесь сделано с душой и модно-молодежно: