Это креативно! - замполпреда на Урале оценил организацию форума "Утро" в Тюмени

Заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Борис Кириллов работает в пятницу в Тюмени, на форуме "Утро" он ознакомился с организацией тематических площадок, пообщался с его участниками и гидами на выставке о вкладе уральских регионов в Победу.
На вопрос журналистов о впечатлении и эмоциях, Кириллов ответил:
Очень эмоционально такое приподнятое мне настроение. У нас, как вы знаете, форумы проходят в разных регионах Уральского федерального округа. Но я могу сказать, что когда была избрана площадкой Тюмень, мы не сомневались, что это будет креативно, это будет свежо, это будет очень интересно, это будет в соответствии с требованиями нашего времени. И даже вот эта выставка, которую мы сейчас с вами посмотрели, она просто свидетельствует об этом. Я надеюсь, что участникам форума будет очень интересно.
По словам Кириллова, все здесь сделано с душой и модно-молодежно:
Во-первых, нестандартный подход. Вот эти павильоны, которые сформированы в центре города. Целый ряд площадок, которые вынесены за - большая программа деловая у участников, они посетят и органы государственной власти, органы местного самоуправления, крупные промышленные предприятия. Я думаю, что, учитывая, что девиз сегодняшнего нашего форума - молодые профессионалы, это будет очень полезно с точки зрения развития их профессиональных компетенций либо желаний на будущее стать профессионалом.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru