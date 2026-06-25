Памятку по сортировке вторресурсов обновили в экодомах Тюмени

Тюменский региональный оператор обновил чек-лист для всех, кто собирается посетить экодом и сдать вторичные ресурсы на переработку. Инструкция будет полезна как новичкам, начинающим свой экопуть, так и опытным посетителям мультицентров: наглядная памятка помогает ориентироваться в маркировках упаковки, избегать типичных ошибок сортировки и понимать, какие материалы точно примут в пункте приёма, а какие - нет.

"Подготовили для жителей Тюменской области понятную инструкцию, которая станет надежным помощником для каждого, кто планирует внести вклад в экологию региона. Простой чек-лист позволит избежать ошибок при сортировке и сделать подготовку отходов к переработке простой и привычной частью повседневной жизни", - отметили в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".

В инфографике подробно разобраны самые частые вопросы посетителей. Экологи напоминают, что подготовка вторресурсов к сдаче также требует внимания. Например, важно сдавать материалы в чистом и спрессованном виде — это не только сэкономит место в домашней корзине или пакете, но и сохранит свойства материалов до момента переработки. Также в памятке советуют убирать остатки пищи и отделять бумажные этикетки. При этом ориентироваться нужно на код переработки (треугольник с цифрами внутри), ведь похожие по внешнему виду предметы могут быть изготовлены из разного материала.

Так, в экодомах всегда рады принять ПЭТ-бутылки с маркировкой 1, ПНД-изделия с цифрой 2, полиэтиленовую пленку (4), алюминиевые и жестяные банки, стеклянные бутылки и банки, а также макулатуру - бумагу и картон с соответствующими кодами переработки. Однако есть и ограничения: по-прежнему не принимаются ПВХ-изделия (маркировка 3), полипропилен (5), некоторые виды картона и др.

Также в экодомах работают книгообменники, где можно оставить прочитанные книги и взять новые. Кроме того, в мультицентрах "Сити Молл" и "Кристалл" можно сдать ненужную одежду и домашний текстиль.