Всероссийские соревнования инкассаторов и сотрудников охраны Сбербанка проходят на Урале

24 июня на полигоне "Старатель" в Нижнем Тагиле открылись XVI Всероссийские соревнования по многоборью среди работников подразделений инкассации и охраны Сбербанка. В течение двух дней 70 участников из разных регионов России будут проходить испытания, которые помогут оценить их профессиональную подготовку и умение действовать во внештатных ситуациях.

На старт вышли 11 команд. Они будут соревноваться в стрельбе, продемонстрируют мастерство управления спецавтомобилем — от фигурного вождения до движения в сложной дорожной обстановке. В программе также командный триатлон, служебное двоеборье и командная эстафета.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка:

Сбер на постоянной основе совершенствует технологии в процессах охраны и инкассации. Умные камеры для инкассаторских автомобилей, инструменты на базе искусственного интеллекта, которые помогают инкассаторам и сотрудникам охраны максимально эффективно и безошибочно действовать в самых разных обстоятельствах; алгоритмы для оценки подготовки бригад — всё это работает на одну цель: снизить риски и сделать Сбер ещё надёжнее. При этом в основе безопасности по-прежнему остаются люди. Именно такие профессионалы и участвуют в сегодняшних состязаниях.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка:

Этот турнир проходит на уральской земле уже в девятый раз, и для нас это важная традиция. В испытаниях созданы условия, максимально близкие к реальной работе, а дисциплины адаптированы с учетом современных вызовов и задач охраны и инкассации. В этом году Сберу исполняется 185 лет: за долгую историю банка менялись подходы и инструменты, однако безопасность и ответственность перед клиентами остаются основой нашей работы.

Первые соревнования подразделений инкассации и охраны Сбера прошли в Перми в 2010 году. С тех пор турнир проводится ежегодно. В Нижнем Тагиле команды встречаются с 2017 года.