На улице Игримской в Тюмени обновили один из дворов

Двор между домами 18, 20, 22, 24 на улице Игримской реконструировали в этом году — после капитального ремонта подземных инженерных сетей рабочие благоустроили около 1,6 гектара территории и установили современные игровые комплексы, лавочки, проложили тротуары и обновили площадки перед подъездами.

Работы по контракту завершены к 30 октября. В начале ноября председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова и депутат Георгий Муратов, для которого благоустройство двора стало одним из наказов избирателей, оценили выполненные подрядчиком работы.

В этих домах живут очень неравнодушные жители и активный ТОС, его председатель по поводу двора был на приеме у губернатора, после этой встречи было дано соответствующее поручение, рассказал журналистам Георгий Муратов. "Провели работы по благоустройству, по обновлению коммуникаций. Председатель ТОС практически постоянно контролировал ход работ. Район облагораживается очень хорошо. Я думаю, что жители должны быть довольны", - отметил Муратов.

"Мы приехали, чтобы посмотреть, чтобы услышать жителей, их мнение относительно нового двора. Люди на самом деле довольны, говорят, что, прежде чем навести красоту сверху, были выполнены серьезные работы по водоотведению, водоснабжению, теплоснабжению. Это очень здорово", - сказала председатель гордумы Светлана Иванова.

По ее словам, жильцы домов высказывали разные мнения по поводу автопарковки, создания детской площадки, но компромисс был найден. Также были вопросы, связанные с работой управляющих компаний, с ремонтом домов, все они на контроле.