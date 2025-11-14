Публичные слушания по бюджету-2026 заинтересовали 133 человека

13 ноября в администрации Тюмени в зале заседаний Тюменской городской думы жители обсудили проект бюджета города на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. На слушаниях присутствовало 133 человека - депутаты Тюменской городской думы, представители общественности и жители города Тюмени, сообщает администрация города.

Проект бюджета на 2026 – 2028 годы на слушаниях представил заместитель главы Тюмени, директор департамента финансов и налоговой политики администрации города Артем Катренко. Главный финансовый документ сохраняет социальную направленность и обеспечивает финансирование ключевых направлений городской жизни, сохранены и меры социальной поддержки жителей. Доходы бюджета в 2026 году составят 47,6 млрд рублей, расходы – 48,9 млрд рублей, дефицит – 1,3 млрд рублей, что более чем вдвое меньше показателя 2025 года, отмечают в администрации города.