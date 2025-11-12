Бюджет Тюмени на 2026 год обсудили в администрации города

Предварительные обсуждения бюджета города Тюмени на 2026 – 2028 годы с участием депутатов Тюменской гордумы и сотрудников администрацией города, совместно они детально рассмотрели ключевые финансовые показатели и направления расходования средств.

"Совместная работа позволяет учесть интересы всех горожан и выстроить сбалансированную стратегию развития Тюмени. Наш город, как и вся страна, находится в условиях внешнеэкономической неопределённости, усиливающегося санкционного давления и жёсткой денежно-кредитной политики. Эти факторы напрямую влияют на доходы бюджета всех уровней. Поэтому при составлении бюджета Тюмени мы вынуждены быть максимально прагматичными и рациональными", - отметил глава города Максим Афанасьев.

Финансовая база бюджета. Основу бюджета традиционно составляют налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения (УСН). В 2026 году на долю этих налогов придется практически половина от всех поступлений в бюджет. Кроме того, с 1 января 2026 года вводится туристический налог, который позволит дополнительно привлечь в городской бюджет около 45 млн рублей. В целом доходы ожидаются в размере 47,616 млрд (46,621 млрд - 2025).

Общий объём расходов бюджета составит 48,9 млрд рублей (49,552 млрд - 2025). 44 млрд рублей из этой суммы пойдет на текущее обеспечение жизнедеятельности города: соцсферу, содержание городской территории, транспорт и социальную поддержку населения.

Особое внимание уделяется социальной сфере: отрасли образования, культуры, спорта и молодежной политики. На эти цели направляется более 60% бюджета — 29,5 млрд рублей. Предусмотрены, в частности, следующие важные мероприятия: открытие школ в микрорайоне Березняковский и коррекционной школы на ул. Красных Зорь (каждая на 1 100 мест), капремонт детского сада № 42 на ул. Депутатской, открытие филиала детской школы искусств "Этюд" на ул. Владислава Крапивина. Все популярные городские программы по поддержке молодежи и талантов сохранятся - в бюджет заложили деньги на проекты "Отряды мэра", "Молодая семья", "Молодёжная администрация", "Школа волонтёра", коворкинг "Улётная точка", молодёжное пространство "Башня". В 2026 году стипендии главы города Тюмени получат 250 талантливых учащихся и студентов, проявивших себя в образовании, спорте и культуре.

На программу "Спорт Тюмени" общие финансирование предусмотрено в размере 1,4 млрд рублей. Планируется открытие нового ледового катка спортивной школы "Водник" по ул. Судоремонтной, 2Б.

Расходы на содержание дорог предусмотрены с учётом новых объектов улично-дорожной сети, построенных в текущем году.

Значительные ресурсы направляются на транспортное обслуживание (4,9 млрд рублей). Сохранение льготного проезда на транспорте для отдельных категорий граждан (пенсионеры, школьники, студенты).

В рамках реализации национального проекта предусмотрено благоустройство площади Борцов Революции.

"Работа над проектом бюджета продолжается. Публичные слушания состоятся 13 ноября. Мы уверены, что совместная работа депутатов, администрации и горожан позволит принять бюджет, отвечающий интересам тюменцев и обеспечивающий устойчивое развитие нашего города на ближайшие годы", - подчеркнул Афанасьев.