Дешевле на 8 рублей до конца года стал проезд в автобусах Тюменской области

Фото Татьяны Тихоновой

С 1 октября по 31 декабря в проезд в автобусах по населенным пунктам Тюменской области будет стоить на 8 рублей дешевле, если расплачиваться по QR-кодам, пока в акции участвуют Тюмень, Тобольск, Ишим и Вагай, но ожидается, что и перевозчики в других муниципалитетах подключатся.

Напомним, за проезд в автобусах по городу можно рассчитаться наличными или картами, в Тюмени второй способ используют 95% пассажиров, оплата проезда по QR-коду - третий вариант, в областной столице его тестировали с лета.

Для тюменцев новость про акцию особо интересна, так как именно с 1 октября проезд в автобусах подорожал - до 40 рублей наличными и до 35 рублей - при электронной оплате проезда.

Как произвести бесконтактную оплату?

Через NFC функцию, которую нужно включить на смартфоне, поднести гаджет к NFC-табличке (её легко узнать по логотипу СБП). После этого появится платежная страница, далее остается лишь нажать "Оплатить".

Другой вариант – оплата путем считывания QR-кода через камеру телефона или через мобильное приложение банка "Сканировать QR-код".

Спишется стоимость проезда с учетом скидки.

Тюменская область вошла в тройку регионов Уральского федерального округа, где запускается технология оплаты через СБП. Эта возможность реализована на городских маршрутах благодаря взаимодействию Национальной системы платежных карт (НПСК), правительству региона и оператора – "Тюменская транспортная система". Бюджет муниципалитета и региона допольнительных расходов не понесет - выпадающие доходы перевозчикам компенсирует НПСК.