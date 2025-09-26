Тюменским мусоровозам официально разрешили шуметь с утра до позднего вечера

Согласно нормам СанПиН, работы по сбору и транспортированию твёрдых коммунальных отходов должны осуществляться на протяжении всего дня – с раннего утра и до позднего вечера, однако в Тюмени с этим возникли проблемы из-за установления в региональном законе о тишине перерывов на детский дневной сон и более продолжительный отдых в выходные дни. Теперь Тюменская облдума устранила это противоречие.

Согласно закону о тишине, в Тюменской области нельзя шуметь с 22:00 до 8:00 в будни и с 22:00 до 9:00 в выходные и праздничные дни. Ежедневно с 13:00 до 15:00 действует "тихий час". Нарушением считаются крики, стук, игра на музыкальных инструментах и ремонтные работы, в том числе на придомовых территориях.

"Депутатами регионального парламента озвучены дополнительные часы, совпадающие с так называемым "тихим временем", когда разрешена деятельность мусоровозов во дворах жилых домов. Как и прежде, вывоз коммунальных отходов из контейнеров в Тюменской области будет осуществляться в соответствии с санитарными нормами – ежедневно в период с 7 до 23 часов", – отметили в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".

График вывоза мусора остался неизменным, так как и ранее компания следовала требованиям СанПиН, твердые коммунальные отходы вывозятся своевременно. В случае возникновения любых вопросов, касающихся услуги по обращению с ТКО, жители могут обращаться в территориальные управления регоператора.