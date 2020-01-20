Тюмень за день: 20 января

18:00 20 января 2020
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В Тюмени сгорел склад макулатуры

Сообщение о пожаре в складе макулатуры по адресу: Воронинские горки, 176 на пульт дежурного поступило 19 января 2020 года в 20:12.

Середина недели в Тюмени будет теплой

Снег и небольшие перепады температуры ожидаются на этой неделе в областном центре.

Руководитель регионального СК проведет личный прием граждан

Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области Александр Кубляков проведет личный прием граждан 23 января.

В Тюменской области изъяли 5,4 кг взрывчатых веществ

Такие сведения за 2019 год приводит прокуратура Тюменской области.

Теги: Тюмень за день
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