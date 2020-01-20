Тюмень за день: 20 января

В Тюмени сгорел склад макулатуры
Сообщение о пожаре в складе макулатуры по адресу: Воронинские горки, 176 на пульт дежурного поступило 19 января 2020 года в 20:12.
Середина недели в Тюмени будет теплой
Снег и небольшие перепады температуры ожидаются на этой неделе в областном центре.
Руководитель регионального СК проведет личный прием граждан
Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области Александр Кубляков проведет личный прием граждан 23 января.
В Тюменской области изъяли 5,4 кг взрывчатых веществ
Такие сведения за 2019 год приводит прокуратура Тюменской области.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru