Тюмень за день: 20 января

В Тюмени сгорел склад макулатуры

Сообщение о пожаре в складе макулатуры по адресу: Воронинские горки, 176 на пульт дежурного поступило 19 января 2020 года в 20:12.

Середина недели в Тюмени будет теплой

Снег и небольшие перепады температуры ожидаются на этой неделе в областном центре.

Руководитель регионального СК проведет личный прием граждан

Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области Александр Кубляков проведет личный прием граждан 23 января.

В Тюменской области изъяли 5,4 кг взрывчатых веществ

Такие сведения за 2019 год приводит прокуратура Тюменской области.