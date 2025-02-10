В Тюмени завершился областной чемпионат по плаванию

Фото: Федерация плавания Тюменской области

В СОЦ "Зодчий" с 6 по 8 февраля состоялся Чемпионат Тюменской области по плаванию в 50 метровом бассейне. Участие приняли 215 спортсменов.

За медали боролись представители Тюмени, Тобольска, Ишима и Увата с подготовленностью не ниже второго взрослого разряда от 2011 года рождения и старше. Спортсмены соревновались в плавании на спине, баттерфляем, брассом, вольным стилем и комплексным плаванием. Всего были разыграны 34 комплекта наград.

Золотыми призёрами стали: Константин Солдатов в плавании вольным стилем на 50 и 100 метров, причем в стометровке Константин установил рекорд соревнований - 51.71; Игорь Паськов в 200-метровке на спине.

Серебряные награды взяли: Максим Семёнов в баттерфляе на 50 и 100 метров и в вольном стиле на 50 метров; Игорь Паськов на спине на 50 и 100 метров; Игорь Пиянзин в стометровке брассом; Богдан Якимович вольным стилем на 200 метров.

Бронзовые медали завоевали: Максим Семёнов (баттерфляй 200 метров); Эмилия Чугунова (брасс 50 и 200 метров); Алексей Шепелев (брасс 200 метров); Игорь Пиянзин (брасс 50 метров).

Соревнования были отборочными на Чемпионат Уральского федерального округа, который пройдет в Екатеринбурге с 17 по 21 марта.