Тюменские спортсмены успешно выступили на Всероссийских играх князя Александра Невского

В Нижнем Новгороде завершились II Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского. В соревнованиях приняли участие более 2 тысяч молодых спортсменов из 68 регионов страны и Республики Беларусь.

Атлеты из Тюменской области соревновались по 4 видам спорта - баскетболу, настольному теннису, футболу, самбо, а также в обязательном виде программы - выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

Тюменцы успешно проявили себя на крупных стартах. Юноши из АНО "Футбол-Хоккей" под руководством тренера Евгения Беломоина завоевали серебро. В настольном теннисе тюменцы вошли в десятку сильнейших. В общекомандном зачете спортсмены под руководством тренера Егора Рябова заняли 8 место. В личных состязаниях по самбо удалось добиться успехов Эльвине Юлдашевой. Девушка из "ЦПСР" Тюмень-дзюдо завоевала серебро.

Церемония закрытия Игр завершилась передачей знамени следующему городу-организатору. В грядущем году III Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского пройдут в Санкт-Петербурге. Организаторы надеются, что в следующем году Игры станут международными.