Стало известно расписание матчей тюменского ХК "Рубин"

Тюменский ХК "Рубин" провел победную выездную серию и готовится к домашней в рамках чемпионата Olimpbet ВХЛ.

Поединки во Дворце спорта начнутся 30 сентября. Первым соперником выступит ХК "Тамбов", матч с которым начнется в 17 часов по местному времени.

2 октября "Рубин" скрестит клюшки с "Кристаллом" из Саратова.

4 октября на тюменский лед выйдет "Буран" из Воронежа, сосед по турнирной таблице. Завершит серию поединок с "Ростовом" из Ростова-на-Дону. Матчи в будни начнутся в 19:00.

Из десяти сыгранных в сезоне матчей на счету "Рубина" шесть побед, в том числе четыре – в основное время. Клуб получил 15 очков и находится среди лидеров в турнирной таблице, сообщает Вслух.ру.