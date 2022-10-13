Юниоры УрФО встретятся на тюменском татами

В Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" 15 и 16 октября поединки с 10:00 будут идти поединки в рамках первенства Уральского федерального округа по дзюдо.

На татами выйдут более 200 юниоров и юниорок 2003-2005 годов рождения из Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО. Спортсмены выступят в 16 весовых категориях. На кону - путевки на первенство России в данной возрастной категории.

Тюменскую область на соревнованиях представят около 40 спортсменов, среди них победители и призеры всероссийских и межрегиональных юношеских и юниорских стартов Кирилл Фокин (до 66 кг), Дмитрий Федоров (до 73 кг), Кирилл Носков (до 73 кг), Иван Хромин (до 81 кг), Ярослав Ширшов (до 81 кг), Асан Аугалиев (до 90 кг), Сафура Рустамова (до 70 кг), Анжелика Таратунина (до 78 кг) и Ирина Болсун (до 78 кг).

В дни соревнований будет организована онлайн-трансляция.