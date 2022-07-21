Тюменская область впервые примет летние соревнования по рыбной ловле всероссийского уровня

С 22 по 24 июля в Ярковском районе в деревне Мотуши состоятся всероссийские соревнования "Кубок Западной Сибири - 2022" по рыболовному спорту в дисциплине "ловля донной удочкой".

Торжественное открытие состоится 22 июля в 18.00. Старт первого тура соревнований запланирован на следующий день на 10.30. Второй тур начнётся 24 июля в 10.30, а в 18.00 пройдет торжественное закрытие состязаний, награждение победителей и призеров.

В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены из Тюменской, Курганской, Свердловской, Челябинской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. В состав каждой команды войдет 4 участника, имеющих спортивную квалификацию не ниже 1-го спортивного разряда. На сегодняшний день зарегистрировано 10 команд.

Как показали проходившие ранее региональные соревнования, акватория реки соответствует всем параметрам, необходимым для хорошего улова.

"Мы впервые принимаем соревнования подобного уровня. Ранее был подобный опыт в проведении зимних стартов. Надеемся, что все пройдет гладко и ничто не помешает участникам насладиться хорошей рыбалкой", - отметил главный судья Игорь Савиных.

Наряду с мужчинами в ловле донной удочкой свое мастерство продемонстрируют представительницы прекрасного пола, которые входят в состав одной из сборных команд Тюменской области.