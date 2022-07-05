На спортивные соревнования перестанут пускать без карты болельщика

Карта болельщика (Fan ID) в этом году станет обязательной для всех спортивных фанатов, оформить ее можно с 4 июля в электронном виде в личном кабинете на госуслугах.

В июле карта потребуется для посещения матчей РПЛ на 5 стадионах: "Фишт" (ФК "Сочи"), "Ростов-Арена" (ФК "Ростов), "Екатеринбург Арена" (ФК "Урал"), "Солидарность Самара Арена" (ФК "Крылья Советов") и "Нижний Новгород" (ФК "Нижний Новгород").

С декабря карта нужна будет и для посещения матчей на остальных стадионах клубов РПЛ: "Газпром Арена" (Санкт-Петербург, ФК "Зенит"), "Открытие Арена" (Москва, ФК "Спартак"), "РЖД Арена" (Москва, ФК "Локомотив"), "ВЭБ Арена" (Москва, ФК "ЦСКА"), "ВТБ Арена" (Москва, ФК "Динамо"), "Арена Химки" (ФК "Химки"), "Краснодар" (ФК "Краснодар"), "Ахмат Арена" (Грозный, ФК "Ахмат"), "Лужники" (Москва, ФК "Торпедо"), "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж, ФК "Факел"), "Стадион Газовик" (ФК "Оренбург").

Карту должны иметь все участники, зрители, гости и персонал, а также представители СМИ. Такой формат совершенствует систему обеспечения безопасности на объектах спорта, делает более удобной систему допуска на объекты.

Карта болельщика оформляется один раз через госуслуги и остается в личном кабинете. Она используется при покупке билетов и абонементов, которые автоматически появятся в личном кабинете в специальном разделе. При входе на стадион достаточно будет отсканировать QR-код выбранного билета на госуслугах, не предъявляя никаких дополнительных документов.

Для оформления карты необходимо заполнить анкету и загрузить свою фотографию. Подать заявление самостоятельно могут граждане старше 14 лет. Для детей младше 14 лет оформлять карту могут их родители или законные представители в своем личном кабинете. После подачи заявления необходимо подтвердить личность владельца карты. Сделать это можно в МФЦ в 11 регионах, где находятся клубы-участники РПЛ: Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Самарская, Нижегородская, Ростовская, Московская, Оренбургская и Воронежская области, Краснодарский край, Чеченская республика. При обращении в МФЦ сотрудники центров сверят фотографию, загруженную при заполнении заявления на госуслугах, и подтвердят личность владельца карты. При посещении МФЦ с собой нужно иметь паспорт. Если карта оформлялась на ребенка, нужно иметь с собой свидетельство о рождении.

До конца года для удобства болельщиков будет запущено мобильное приложение электронной карты болельщика.