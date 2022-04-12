Тюменец избран вице-президентом Федерации сноуборда России

13:41 12 апреля 2022
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Иван Шмонин избран вице-президентом Федерации сноуборда России, в новой должности тюменец займется созданием и развитием студенческой лиги сноуборда в России, сообщает пресс-служба Extreme Team.

Иван Шмонин – председатель регионального отделения Федерации в Тюменской области, президент Союза экстремальных видов спорта (Extreme Team). За плечами Ивана и команды множество значимых региональных, федеральных и международных спортивно-зрелищных событий. В новой должности Шмонин займется созданием и развитием студенческой лиги сноуборда в России.

Тема развития студенческого спорта обсуждалась на форуме "Мы вместе. Спорт", министр спорта РФ Олег Матыцин тогда подчеркнул, что "студенческий спорт является неотъемлемой частью государственной политики". В усиление тезиса о важности развития студенческого спорта на форуме было подписано соглашение о создании студенческой спортивной лиги сноуборда на территории РФ в 2022 году. Соглашение подписали президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов и президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров. 

Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров отметил, что опыт проведения соревнований с пересечением студентов и профессиональных спортсменов опробован в  “Битве на Туре”, поэтому команду, которая будет запускать и продолжать это дело в рамках соглашения, со стороны федерации представит Иван Шмонин, который имеет хороший опыт и уже зарекомендовал себя.

Иван Шмонин рассказал, что в планах - развивать лидеров в регионах которые подключились бы к общей работе:

Важно акцентировать внимание не только на спорт высших достижений, но и на массовый и студенческий спорт. Соревнования организовывать спортивно-зрелищного формата, показывать спорт в лучшем его виде, привлекать внимание и интерес у молодых ребят. Также внимание буду уделять созданию сетки региональных представителей и их обучению, как лидеров локальных сообществ.

Теги: инициативы , сноуборд
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