Тюменская область претендует на звание самого спортивного региона России

15:00 27 октября 2020
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Фото: tverisport.ru

Тюменская область приняла участие в Национальной спортивной премии 2020 – одной из самых главных наград в области спорта в нашей стране – в номинации "Регион России". Лучших из лучших выберут эксперты и болельщики, принять участие в голосовании может любой желающий.

В 2020 году Тюменской областью проведено 3 Международных, 14 Всероссийских, а также 62 региональных соревнования, которые суммарно охватили более 30 тысяч спортсменов. Построены и введены в эксплуатацию крытый ледовый каток в Тобольске, центр спортивной гимнастики в Тюмени и ряд других спортивных объектов.

Спортсмены региона завоевали за этот период в международных и Всероссийских соревнованиях 277 медалей (94 золотых, 89 серебряных, 44 бронзовых). Уделяется внимание и развитию массового спорта. Успешно реализован проект "Спорт во дворе" с аудиторией 490 тысяч человек. Доля граждан от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, на начало 2020 года составила 47,7%.

Помимо Тюменской за звание региона, внесшего самый весомый вклад в развитие российского спорта, борются Воронежская и Оренбургская области. Проголосовать за Тюмень можно по ссылке на сайте Национальной спортивной премии 2020. Для этого достаточно зарегистрироваться, указав свою электронную почту. Ваш голос станет важной частью процесса определения лауреатов.

Теги: голосование , Тюменская область
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