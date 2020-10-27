Тюменская область претендует на звание самого спортивного региона России

Тюменская область приняла участие в Национальной спортивной премии 2020 – одной из самых главных наград в области спорта в нашей стране – в номинации "Регион России". Лучших из лучших выберут эксперты и болельщики, принять участие в голосовании может любой желающий.

В 2020 году Тюменской областью проведено 3 Международных, 14 Всероссийских, а также 62 региональных соревнования, которые суммарно охватили более 30 тысяч спортсменов. Построены и введены в эксплуатацию крытый ледовый каток в Тобольске, центр спортивной гимнастики в Тюмени и ряд других спортивных объектов.

Спортсмены региона завоевали за этот период в международных и Всероссийских соревнованиях 277 медалей (94 золотых, 89 серебряных, 44 бронзовых). Уделяется внимание и развитию массового спорта. Успешно реализован проект "Спорт во дворе" с аудиторией 490 тысяч человек. Доля граждан от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, на начало 2020 года составила 47,7%.

Помимо Тюменской за звание региона, внесшего самый весомый вклад в развитие российского спорта, борются Воронежская и Оренбургская области. Проголосовать за Тюмень можно по ссылке на сайте Национальной спортивной премии 2020. Для этого достаточно зарегистрироваться, указав свою электронную почту. Ваш голос станет важной частью процесса определения лауреатов.