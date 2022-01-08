Сколько проложили и отремонтировали дорог в Тюменской области в 2021 году

По данным Главного управления строительства региона, за прошлый год в регионе были капитально отремонтированы 260 километров дорог. Также был завершен ремонт двух мостов: через реку Карамель в Ишимском районе и через реку Протока в Казанском районе.

Специалисты отремонтировали участки автодорог Тюмень – Боровский – Богандинский и Богандинка – Червишево – Чаплык. На протяжении 120 километров федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск была завершена капитальная реконструкция по расширению полос – на участке их теперь четыре.

В Тобольске за этот дорожный сезон было отремонтировано 18,5 километров дорог, построено около 5 километров тротуаров и 4,7 тысяч квадратных метров парковок на 380 машиномест. Реализованы три проекта в Нижнем посаде: отремонтированы и устроены тротуары по улице Ленина и Кирова, устроены парковки по улице Хохрякова.

В Тюменском районе отремонтировали более 60 километров дорог в 19 муниципальных образованиях. Речь идет об Андреевском, Богандинском, Винзилинском, Ембаевском, Каскаринском, Мальковском, Муллашинском, Онохинском, Червишевском, Чикчинском, Горковском, Каменском, Кулаковском, Московском, Наримановском, Новотарманском, Переваловском, Салаирском и Успенском муниципальных образованиях, а также поселке Боровский.

Отремонтированы также улицы Вокзальная в Боровском, Чебоксарова в деревне Речкина, Северная в деревне Субботина. Более 23 километров тротуаров построены в Каскаринском, Ембаевском в Винзилинском муниципальных образованиях, в селах Созоново и Кулаково, поселке Андреевском.

Не остались без внимания и СНТ Тюменского района. Были завершены основные работы по улице Григория Алексеева – отремонтирован участок протяженностью 2,2 километра. Эта дорога является подъездной к с/о "Рябинка", "Нефтяник", "Энергетик", "Калинка", "Березка" и "Русское поле". Обновлен подъезд к с/о "Яровское" и "Агросад" общей протяженностью 4,4 километра.