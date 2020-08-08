Моржи из Тюмени поборются за победу на фестивале "Енисеюшка-2020"

Команда тюменских моржей центра закаливания и зимнего плавания "АквАйСпорт-Тюмень" примет участие в ежегодном фестивале плавания в холодной воде "Енисеюшка-2020". В этом году соревнования пройдут 29-30 августа. Организатором фестиваля выступает красноярский клуб зимнего плавания "Криофил", руководитель клуба – Михаил Сашко.

Тюменские спортсмены будут участвовать в соревнованиях уже в шестой раз. По словам исполнительного директора "АквАйСпорт-Тюмень" Татьяны Редькиной, спортсмены центра завоевывали медали в различных дисциплинах в прошлые годы. Так, тюменец Андрей Сычев – единственный в истории фестиваля, кто смог трижды преодолеть марафонскую дистанцию в 36 километров. Игорь Филатов, другой марафонец центра, смог преодолеть ту же дистанцию в 2017 году.

В соревнованиях этого года тюменские спортсмены возлагают большие надежды на марафон и двух и восьмиэтапную 36-километровую эстафету. Ранее тюменские пловцы один раз побеждали в двухэтапной эстафете и дважды занимали третье место в восьмиэтапной эстафете. Основное соперничество происходит между командами Новосибирска и Красноярска, однако в этом году тюменцы планируют вмешаться в борьбу и занять лидерские позиции.

На первый день состязаний, 29 августа, планируется проведение заплывов на короткие дистанции: 50 метров брассом и вольным стилем, эстафета 4х50 метров вольным стилем, заплыв на 1000 метров по течению Енисея на открытой воде. При этом в заплыве на 100 метров часто побеждают не самые быстрые, а самые расчетливые. Особенностью этого этапа является то, что течение в Енисее очень сильное, и спортсмен должен вовремя финишировать, чтобы река не унесла его дальше финиша. Здесь от спортсмена необходим верный расчёт траектории прохождения дистанции.

В качестве испытания на второй день соревнований выбран марафон на 36 километров. Пловцы начинают марафон с набережной Дивногорска, а финишируют возле клуба "Криофил" у Коммунального моста Красноярска. При этом дистанция может преодолеваться как одним спортсменом, так и в виде эстафетного плавания в командах из двух и восьми человек. При полном прохождении дистанции марафонец в среднем пребывает в воде от трех до пяти часов, пишет "Вслух.ру".