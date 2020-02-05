В Тюмени отменили "Лыжню России"

По сообщению организаторов, в Тюмени в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями, а также в целях профилактики роста заболеваемости обучающихся ОРВИ и гриппом всероссийская массовая лыжная гонка переносится. Новая дата проведения "Лыжни России" пока не определена.
Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России-2020" должна была состояться 8 февраля на стадионе Государственного аграрного университета Северного Зауралья. В программе гонок — VIP забег и гонки на 5 и 10 км.
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