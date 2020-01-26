Тюменцы выйдут на массовую лыжную гонку

XXXVIII Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" пройдет в Тюмени 8 февраля. Старт – от стадиона Государственного аграрного университета Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 2). Принять участие могут все желающие.

Первым этапом мероприятия станет забег на 5 км для мужчин. Начало в 10:00. Через 40 минут на трассу выйдут девушки, им предстоит пробежать 3 км. В рамках этих состязаний желающие смогут получить спортивный разряд, а также выполнить норматив ГТО.

Торжественная церемония открытия намечена на 12:00. В массовой гонке на 1 км примут участие семейные команды, школьники и студенты, а в "VIP-гонке" – представители власти, депутаты, руководители организаций и именитые тюменские спортсмены.

На стадионе будет организован прокат лыжного инвентаря, для детей проведут спортивно-игровую программу.

Регистрация участников будет проходить с 4 по 7 февраля в детско-юношеской спортивной школе №2 (ул. Луначарского, 10). В день соревнований новые заявки не принимаются, пишет "Тюменская область сегодня".