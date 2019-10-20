В Тюмени развивают керлинг

Мастер-классы и соревнования по керлингу пройдут в Тюмени. Первыми участниками станут школьники 12-18 лет, пишет "Мегатюмень".

Развитием олимпийского вида спорта в городе занимается некоммерческая организация "Федерация керлинга в Тюменской области". В этом году они получили грант в размере 53 907 рублей на проект "Доступный керлинг" на конкурсе "Моя идея". Кроме того, проект выиграл 415 599 рублей от Фонда президентских грантов.

Турниры пройдут 26 октября от проекта "Доступный керлинг" в развлекательном центре "Ниндзя Парк", начало в 14.00 (ТРЦ "Колумб", Московский тракт, 118). Тренировки запланированы на 19 и 21 октября.

Керлинг — командная спортивная игра на ледяной площадке. На протяжении 2 часов и 10 таймов участники двух команд поочередно запускают тяжелые гранитные снаряды в сторону мишени.

"Мне всегда были интересны сложнокоординационные виды спорта: прыжки на батуте, чирлидинг, стрельба из лука, воздушная атлетика и керлинг, в том числе. Пока что я не являюсь профессионалом в этом виде спорта, но высшее образование в сфере физической культуры и опыт тренера помогает мне в проведении мастер-классов и развитии керлинга в Тюмени", — делится Константин Пережогин, руководитель проекта.