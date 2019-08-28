Тюменцы завоевали награды чемпионата России по гребному слалому

Воспитанники тюменской Областной спортивной школы олимпийского резерва завоевали золотые и бронзовые медали на прошедшем в Новгородской области чемпионате России по гребному слалому.

В смешанном слаломе С-2 победу праздновали Николай Баранов (ОСШОР) и Зульфия Сабитова (Центр спортивной подготовки). В этой же гонке в финал вышел и Антон Сироткин (ОСШОР), выступающий в паре с Златой Полуэкотовой (ДО ДЮСШ №2). Ребята заняли седьмое место.

В командном слаломе 3 × С-2 среди юношей команда Тюменской области уверенно заняла третье место. В составе отличились: Антон Сироткин и Александр Буйнов, Игорь Стафеев и Живодров Станислав (представляющий также Федерацию гребного слалома Тюменской области), а также Николай Баранов и Иван Стратула. Таким образом, Антон Сироткин и Николай Баранов смогли добиться сразу двух медалей.

В слаломе 3 × К-1 среди девушек тюменки Злата Полуэктова, Ксения Фомина и Мария Соколова, представляющие ГАУ ТО "ОСШОР" и ДО ДЮСШ №2, пробились в десятку лучших, заняв седьмое место.

В комплексном зачете чемпионата России по гребному слалому-2019 Тюменская область заняла шестое место. Всего в соревнованиях принимали участие команды из 17 субъектов Российской Федерации.

Чемпионат России по гребному слалому проходил с 14 по 19 августа в городе Окуловка Новгородской области и носил пятую категорию сложности.