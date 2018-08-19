Соревнования по олимпийским видам конного спорта пройдут в Ишиме

Фестиваль "Ишимский конный стан" состоится на ипподроме на 3-ем километре автодороги "Ишим – Синицино" 25 августа. Ишимцы и гости города станут болельщиками соревнований по олимпийским видам конного спорта (конкур, выездка), пишет "Тюменская линия"

Яркими и красочными будут конные скачки и рысистые бега, национальные конные игры казахского народа и сибирского казачества, европейские конные эстафеты.

Для участников праздника подготовят развлекательные и интерактивные площадки. Колорит народов, проживающих на территории города Ишима, будет представлен через национальные кухни, костюмы и творческие номера. Все желающие смогут прокатиться на лошади, испытать свои силу и ловкость в национальных играх и стрельбе из лука, окунуться в историю народных промыслов.

Фестиваль "Ишимский конный стан" будет проходить с 10 до 18 часов. Вход на мероприятие – бесплатный. Для всех желающих принять участие в празднике организуют специальный автобусный маршрут.