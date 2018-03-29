Биатлонист Александр Логинов на втором месте в рейтинге СБР

Рейтинг спортсменов за сезон 2017–2018 опубликовал Союз биатлонистов России.

У мужчин первую строчку занимает представитель Свердловской области Антон Шипулин (у него 1610 очков), на втором месте Александр Логинов, выступающий за Тюменскую область (1356), на третьем — Антон Бабиков из Республики Башкортостан (1139). В топ-10 вошел еще один тюменский биатлонист Евгений Гараничев, он на шестой строчке.

У женщин первой стала Екатерина Юрлова-Перхт (Санкт-Петербург), на втором месте Дарья Виролайнен и Ульяна Кайшева. Тюменские спортсменки Ирина Услугина и Анастасия Загоруйко на четвертой и шестой строчке соответственно.

Фото: ЦСП72