Кубок ОНФ по хоккею "Уральский лед-2018" стартовал в Каменске-Уральском

Каменск-Уральский присоединился к проекту "Легенды спорта – детям", инициированному тюменскими активистами Общероссийского народного фронта. Сегодня здесь стартовал Кубок ОНФ по хоккею "Уральский лед-2018".

Игры по хоккею с шайбой проходят среди команд Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Каменска-Уральского. (2009 -2010г.р). Помимо соревнований, ребят также ждет мастер-класс от Юрия Лебедева, призера Олимпиады 1980 года, шестикратного чемпиона мира, чемпиона СССР.

"Как мы и обещали, проект "Легенды спорта – детям" несет системный характер, направлен на развитие спорта, к нему присоединяется все больше городов и регионов. В проекте заинтересованы все стороны, и особенно - дети, поэтому он будет расти дальше", - отметила представитель Центрального штаба ОНФ Светлана Галактионова.

Напомним, первое мероприятие в рамках проекта "Легенды Спорта – детям" состоялось в Тюмени в октябре прошлого года. Тогда около 200 школьников пообщались с именитыми боксерами и их тренерами. В ноябре прошлого года проект стартовал уже в Перми в формате Недели спорта. В феврале 2018 года мастер-классы для юных тюменских фигуристов провел чемпион Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию Алексей Ягудин.

"Многие дети, да и взрослые, к сожалению, не знают и не помнят легендарных спортсменов, которые завоевывали медали, устанавливали рекорды. Дети имеют возможность пообщаться, посоветоваться с чемпионами, это даст им отличный стимул, чтобы заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Такие встречи будут проходить регулярно", - добавила Светлана Галактионова.