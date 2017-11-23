Тюменские моржи готовятся к эстафетам в проруби

26 ноября в Тюмени на пруду Студенческом пройдут ХХVIII междугородние соревнования "Тюменская купель – 2017". В них участвуют не только тюменцы, но и гости из Заводоуковска, Урая и Можги.

На состязаниях можно будет увидеть членов секций и клубов закаливания и зимнего плавания разновозрастных групп – от первой группы (до 16 лет) и до последней, седьмой группы (от 70 лет и старше). Судьям предстоит определить самого юного и старейшего из участников соревнований.

Как рассказали в МАУ "ТГМЦ", в программу состязаний включены не только эстафеты по плаванию в проруби. Участникам предстоят кросс по пересеченной местности в "моржовой форме" — 2 км (мужчины) и 1 км (женщины и младшая возрастная группа), а также подтягивание на перекладине мужчинам, и женщинам — сгибание и разгибание рук в упоре лежа.

Соревнования стартуют в 10 часов.