Любители конного спорта соберутся в Нижней Тавде

Третьи международные соревнования между любителями конного спорта состоятся под Тюменью, в селе Нижняя Тавда, 2 сентября, пишет газета "Тюменскaя облaсть сeгодня".

Соревнования входят в график международной федерации конного спорта FEI. В них примут участие всадники, признанные сильнейшими в России и в ближнем зарубежье. Протяженность международных дистанций составит 80 и 120 километров, чемпионат первенства УФО – в дистанциях 45, 80 и 120 километров.

О своем участии уже заявили более 30 всадников из Тюменской области, Кабардино-Балкарии, Татарстана и Москвы.

Призовой фонд конного пробега составит 600 тысяч рублей, кроме того, победители получат Кубки памяти Тимура Насырова. Напомним, Тимур Насыров был многократным участником соревнований по конному спорту, проходивших на территории Тюменской области. В 2014 году он стал чемпионом на всероссийских соревнованиях среди молодых лошадей на личном коне Минелайм, чистокровном арабском скакуне.

Организаторами соревнований стали: Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области, областная Федерация конного спорта, Тюменский областной коневодческий союз и Конгресс татар Тюменской области. В дни проведения соревнований пройдут праздничные мероприятия для жителей и гостей, скачки для всех желающих, показательные выступления молодых спортсменов от СК "Нижняя Тавда", концерт с участием творческих коллективов и татарской эстрады, а также спортивная эстафета.

Кроме того всех участников мероприятий ждет сельскохозяйственная ярмарка, игры, конкурсы и различные мастер-классы.