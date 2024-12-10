На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск ухудшилась обстановка

13:08 10 декабря 2024
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На федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе из-за снегопада и бокового ветра наблюдается сложная дорожная обстановка.

Наряды ДПС несут службу на трёх участках трассы: на 317-м , 387-м и 438-м километрах. Автоинспекторы проводят разъяснительную работу с водителями и призывают их быть осторожными за рулём и использовать ремни безопасности, рекомендуют воздержаться от опасных маневров.

Теги: ГИБДД Тюменской области , Уватский район , федеральная трасса
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