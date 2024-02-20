В Тюменской области 21 февраля проверят систему оповещения

21 февраля в 10:40 местного времени будет проводиться техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюменской области с включением сирен и громкоговорящего оборудования без врезки и перехвата эфира телерадиовещания.

Жители региона услышат информацию "Внимание! Внимание! Внимание! "Граждане! Сегодня проводится техническая проверка системы оповещения населения. Звучание сирен носит учебный характер, соблюдайте спокойствие".