В Тюменской области 21 февраля проверят систему оповещения

18:20 20 февраля 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

21 февраля в 10:40 местного времени будет проводиться техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюменской области с включением сирен и громкоговорящего оборудования без врезки и перехвата эфира телерадиовещания.

Жители региона услышат информацию "Внимание! Внимание! Внимание! "Граждане! Сегодня проводится техническая проверка системы оповещения населения. Звучание сирен носит учебный характер, соблюдайте спокойствие".

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2024