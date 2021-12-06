Тюмень за день: 6 декабря

18:30 06 декабря 2021
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Более тысячи жителям Тюмени и района потребовалась в выходные скорая помощь

За два выходных в стационары доставлено 470 пациентов из Тюмени и Тюменского района.

В Тюмени начали сносить многоэтажный самострой на улице Герцена

Разбор здания в 15 этажей вскоре начнется на улице Герцена, 50. Чтобы обезопасить пешеходов, территорию обносят забором и вывесили аншлаги с информацией, как обойти строительную площадку. 

МФК "Тюмень" сыграет в "Финале четырёх" Лиги чемпионов УЕФА

Мини-футбольный клуб "Тюмень" 5 декабря в рамках элитного раунда турнира одолел "Кайрат" из Казахстана со счетом 3:2 и вышел в "Финал четырёх". 

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