Тюмень за день: 6 декабря

Более тысячи жителям Тюмени и района потребовалась в выходные скорая помощь

За два выходных в стационары доставлено 470 пациентов из Тюмени и Тюменского района.

В Тюмени начали сносить многоэтажный самострой на улице Герцена

Разбор здания в 15 этажей вскоре начнется на улице Герцена, 50. Чтобы обезопасить пешеходов, территорию обносят забором и вывесили аншлаги с информацией, как обойти строительную площадку.

МФК "Тюмень" сыграет в "Финале четырёх" Лиги чемпионов УЕФА

Мини-футбольный клуб "Тюмень" 5 декабря в рамках элитного раунда турнира одолел "Кайрат" из Казахстана со счетом 3:2 и вышел в "Финал четырёх".