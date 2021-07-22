Тюмень за день: 22 июля

155 банкоматов Сбера в Тюменской области принимают пластиковые карты на утилизацию
Чтобы утилизировать карту, достаточно вставить её в устройство.
Переболевшие коронавирусом и вакцинированные тюменцы могут обращаться за плановой медпомощью
Плановую медпомощь могут получать жители региона, которые прошли полный курс вакцинации или переболели коронавирусом менее чем полгода назад.
У четырех маршрутов в районе улицы Клары Цеткин меняется схема движения
На время перекрытия автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru