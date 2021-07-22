Тюмень за день: 22 июля

18:00 22 июля 2021
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155 банкоматов Сбера в Тюменской области принимают пластиковые карты на утилизацию

Чтобы утилизировать карту, достаточно вставить её в устройство.

Переболевшие коронавирусом и вакцинированные тюменцы могут обращаться за плановой медпомощью

Плановую медпомощь могут получать жители региона, которые прошли полный курс вакцинации или переболели коронавирусом менее чем полгода назад.

У четырех маршрутов в районе улицы Клары Цеткин меняется схема движения

На время перекрытия автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда.

Теги: Тюмень за день
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