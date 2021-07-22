Тюмень за день: 21 июля

18:00 21 июля 2021
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Тюменец сбил во дворе дома ребенка на самокате

Водитель "Рено" вечером 20 июля во дворе дома на Московском тракте сбил 8-лентнего мальчика, отъезжавшего на самокате от подъезда.

Железнодорожная больница в Тюмени увеличила прием пациентов из городских стационаров

Больницы сети "РЖД-Медицина" на СвЖД помогают системе здравоохранения регионов бороться с пандемией COVID-19.

Тюменкам предлагают бесплатно сделать УЗИ молочных желез

По сообщению организаторов акции, тюменки смогут бесплатно пройти осмотр и получить консультацию онколога-маммолога, пройти УЗИ молочных желез.

Теги: Тюмень за день
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