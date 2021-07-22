Тюмень за день: 21 июля

Водитель "Рено" вечером 20 июля во дворе дома на Московском тракте сбил 8-лентнего мальчика, отъезжавшего на самокате от подъезда.

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