Тюмень за день: 8 апреля

Тюменец обвиняется в изнасиловании знакомой

По версии следствия, днем 5 апреля мужчина употреблял спиртное в компании 48-летней знакомой в квартире.

Что нельзя есть и пить до и после прививки от коронавируса?

В Роспотребнадзоре рассказали, как еда может повлиять на формирование иммунитета и выработку антител и можно ли пить алкоголь до и после прививки.

В Тюменской области зарегистрирован 31 случай бешенства

За последние три года отмечен рост лабораторного подтверждения бешенства среди животных в 5,8 раза.