Тюмень за день: 8 апреля

Тюменец обвиняется в изнасиловании знакомой
По версии следствия, днем 5 апреля мужчина употреблял спиртное в компании 48-летней знакомой в квартире.
Что нельзя есть и пить до и после прививки от коронавируса?
В Роспотребнадзоре рассказали, как еда может повлиять на формирование иммунитета и выработку антител и можно ли пить алкоголь до и после прививки.
В Тюменской области зарегистрирован 31 случай бешенства
За последние три года отмечен рост лабораторного подтверждения бешенства среди животных в 5,8 раза.
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