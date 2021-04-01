Тюмень за день: 1 апреля

Тюменцев учат уходу за маломобильными родственниками
Основная задача консультативного центра "Родные люди" — всесторонняя поддержка семей, ухаживающих за маломобильными родственниками.
Калининский округ — самый аварийный округ Тюмени
В этом году в КАО произошло 127 ДТП, 2 человека погибли, 173 ранены.
На "Ласточку" от Тюмени до Екатеринбурга снижены цены до конца года
До 25 декабря 2021 года будут действовать специальные тарифы на проезд.
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