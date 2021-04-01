Тюмень за день: 1 апреля

18:00 01 апреля 2021
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Тюменцев учат уходу за маломобильными родственниками

Основная задача консультативного центра "Родные люди" — всесторонняя поддержка семей, ухаживающих за маломобильными родственниками.

Калининский округ — самый аварийный округ Тюмени

В этом году в КАО произошло 127 ДТП, 2 человека погибли, 173 ранены.

На "Ласточку" от Тюмени до Екатеринбурга снижены цены до конца года

До 25 декабря 2021 года будут действовать специальные тарифы на проезд.

Теги: Тюмень за день
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