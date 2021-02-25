Тюмень за день: 25 февраля

Нетрезвая тюменка перевозила шестерых детей

Полицейские почувствовали исходивший от нее запах алкоголя.

Депутаты городской думы обсудили работу общественного транспорта

По данным на 1 января 2021 года на городских линиях работают 1 тыс. 144 автобуса.

Тюменские врачи спасли пациента с разрывом аорты

В начале января тюменца с резкими болями в животе и поясничной области, слабостью и тремором госпитализировали в приемное отделение больницы.