Тюмень за день: 25 февраля

Нетрезвая тюменка перевозила шестерых детей
Полицейские почувствовали исходивший от нее запах алкоголя.
Депутаты городской думы обсудили работу общественного транспорта
По данным на 1 января 2021 года на городских линиях работают 1 тыс. 144 автобуса.
Тюменские врачи спасли пациента с разрывом аорты
В начале января тюменца с резкими болями в животе и поясничной области, слабостью и тремором госпитализировали в приемное отделение больницы.
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