Тюмень за день: 24 февраля

В Тюмени проходит ридинг-клуб по урбанистике
Тюменцам предлагают обсудить эссе "Памятник архитектуры" из книги искусствоведа и архитектурного критика Григория Ревзина.
На трассе Тюмень — Омск снимают ограничение движения
В сложных погодных условиях ГИБДД рекомендует начинающим водителям, водителям с хроническими заболеваниями и пожилым людям отложить дальние поездки.
Тюменцев приглашают на death cafe
Death cafe — это социальная франшиза, организованная англичанами Джоном Андервудом и Сью Барски Рид.
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