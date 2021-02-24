Тюмень за день: 24 февраля

В сложных погодных условиях ГИБДД рекомендует начинающим водителям, водителям с хроническими заболеваниями и пожилым людям отложить дальние поездки.

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