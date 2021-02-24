Тюмень за день: 24 февраля

18:00 24 февраля 2021
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В Тюмени проходит ридинг-клуб по урбанистике

Тюменцам предлагают обсудить эссе "Памятник архитектуры" из книги искусствоведа и архитектурного критика Григория Ревзина.

На трассе Тюмень — Омск снимают ограничение движения

В сложных погодных условиях ГИБДД рекомендует начинающим водителям, водителям с хроническими заболеваниями и пожилым людям отложить дальние поездки.

Тюменцев приглашают на death cafe

Death cafe — это социальная франшиза, организованная англичанами Джоном Андервудом и Сью Барски Рид.

Теги: Тюмень за день
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