Тюмень за день: 16 февраля

В Тобольске возбуждено уголовное дело по факту убийства новорожденного
14 февраля на местном мусоросортировочном заводе на ленте сотрудники завода обнаружили тело младенца.
Прокуратура ищет 130 сотрудников обанкротившейся тюменской фирмы
Задолженность по оплате труда перед бывшими работниками составляет более 1,7 млн рублей.
Резидент Тюменского технопарка представил корзину-робота для автоматизации покупок
Это продуктовая тележка, оснащенная камерой, вычислительными модулями, модулем связи, мобильным источником питания и другим спецоборудованием.
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